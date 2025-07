Torino, una parete verde per il futuro: Nitto dona “The Green Wall” alla scuola Pertini

TORINO – È stata inaugurata questa mattina la parete verde donata da Nitto alla Città di Torino, installata all’interno dell’Istituto Comprensivo Sandro Pertini, nel quartiere Filadelfia.

La cerimonia si è svolta alla presenza degli assessori Chiara Foglietta e Domenico Carretta, di rappresentanti della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) e dell’azienda giapponese Nitto, sponsor ufficiale delle Nitto ATP Finals.

La parete vegetale, composta da piante vive, era stata originariamente allestita come installazione temporanea all’ingresso del Fan Village durante l’edizione 2024 del torneo. Ora trova una seconda vita all’interno della palestra della scuola media di via Tunisi 102, dove si trasforma in un presidio permanente per l’educazione ambientale e la riduzione della CO₂.

Il progetto rappresenta anche un tassello del più ampio percorso di transizione ecologica che vede Torino tra le 100 “Mission Cities” europee impegnate a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030.

Negli ultimi anni, il Green Project ha dato vita a numerosi interventi sul territorio, tra cui la piantumazione di 40 alberi nel Parco Cavalieri di Vittorio Veneto e la creazione di tetti verdi su quattro fermate dell’autobus.

