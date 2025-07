CRESCENTINO – Attimi di apprensione nel pomeriggio di mercoledì a Crescentino, in località Cascinotti, dove un’autovettura ha preso fuoco lungo la Strada Provinciale 31Bis del Monferrato. Le fiamme, visibili a distanza, hanno completamente avvolto il veicolo, generando una densa colonna di fumo nero.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti in transito. Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra dei Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris, che ha domato il rogo e messo in sicurezza l’area, impedendo che l’incendio si propagasse alla vegetazione o a eventuali altre vetture presenti nei dintorni.

Nessun ferito, ma traffico interrotto per ore

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Il conducente è riuscito ad abbandonare l’auto prima che le fiamme si propagassero completamente all’abitacolo.

Presenti anche i Carabinieri di Crescentino e la Polizia locale, che hanno coordinato la gestione del traffico e supportato le operazioni di messa in sicurezza.

Per consentire l’intervento dei soccorsi e le operazioni di bonifica, il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico per alcune ore, con disagi alla circolazione locale. La viabilità è tornata regolare soltanto in tarda serata.

Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite, ma tra le ipotesi principali c’è un possibile guasto tecnico al motore.

