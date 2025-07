Aggredisce una guardia giurata e molesta il personale sanitario dell’ospedale di Novara: arrestato

NOVARA – Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I fatti

Nello specifico, intorno alle ore 23:30 di ieri, gli agenti di polizia si sono recati al pronto soccorso di Novara a seguito della segnalazione della presenza di un soggetto che aveva aggredito una guardia giurata e risultava molesto con il personale sanitario.

Giunti sul posto, gli agenti hanno subito notato la guardia giurata intenta a contenere la persona segnalata, che mostrava ancora un forte stato di agitazione.

Apprese le prime informazioni, e al fine di evitare il degenerarsi della situazione, gli agenti sono riusciti con non poche difficoltà a immobilizzare l’uomo, collocandolo poi all’interno dell’autovettura di servizio per accompagnarlo in Questura.

Dagli accertamenti effettuati si è scoperto che l’uomo risultava essere una persona socialmente pericolosa, con diversi precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e per questo è stato arrestato.

