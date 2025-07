I Dream Theater infiammano Torino: il Prog Metal chiude in grande il Sonic Park

TORINO – Dopo Nino D’Angelo, Gianna Nannini e Jacob Collier continua il percorso del Sonic Park in questa inedita configurazione degli spazi, dovuta alle note vicende che hanno costretto gli organizzatori ed il Festival ad abbandonare lo spazio del Cortile della Palazzina di caccia di Stupinigi.

Spazio ai maestri del Prog Metal, i Dream Theater. La band americana, attesa dai fan, si è esibita al Set Scalo Eventi in strada della Continassa per la tappa del “40th Anniversary Tour”.

Da sempre icona mondiale del progressive metal, si sono esibiti nel loro appuntamento sabaudo e ultima tappa italiana per il loro “40th Anniversary Tour”, un evento che ha segnato il ritorno in formazione di Mike Portnoy dopo oltre dieci anni di assenza. Sul palco del SET – Scalo Eventi in Strada della Continassa, 28, la band ha presentato una selezione dei brani storici che ne hanno segnato la carriera, insieme alle tracce del nuovo album “Parasomnia”. Fondata a metà degli anni Ottanta nella vivace scena musicale di Boston da John Petrucci, John Myung e Mike Portnoy, la band si è affermata nel tempo come una delle formazioni più influenti del panorama progressive metal. Con James LaBrie alla voce dal 1991 e Jordan Rudess alle tastiere dal 1999, l’attuale formazione torna oggi a esibirsi con i tre membri originari, segnando una tappa significativa nella loro lunga storia artistica.

A Collegno, nella stessa sera, si è esibito nel cortile delle Lavanderie a Vapore della Certosa di Collegno, Paul Kalkbrenner, affermato musicista, disc jockey e produttore discografico tedesco, concludere la parte estiva del Festival. Le foto del concerto dei Dream Theater.

