Lavori sulla rete ferroviaria: bus sostitutivi sulle linee Novara–Domodossola e Novara–Arona

TORINO – Da mercoledì 23 a domenica 27 luglio 2025, i viaggiatori delle linee Novara–Domodossola e Novara–Arona dovranno fare i conti con alcune modifiche alla circolazione ferroviaria dovute a lavori di manutenzione straordinaria programmati da RFI.

Per ridurre al minimo i disagi e garantire comunque la continuità del servizio, Trenitalia Regionale Piemonte ha predisposto un piano di trasporto alternativo con bus sostitutivi, attivi nelle tratte interessate dall’interruzione.

Gli orari dei pullman potranno variare in base alle condizioni del traffico stradale e, di conseguenza, i tempi di percorrenza potranno allungarsi. Trenitalia segnala inoltre che non è consentito il trasporto di biciclette e di animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida per passeggeri con disabilità.

