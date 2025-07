Chiusure del traffico sulla Provinciale 23 a partire dal 21 luglio

PINEROLO – Cominceranno nella serata di lunedì 21 luglio i lavori per la manutenzione straordinaria dei tre sovrappassi della circonvallazione di Pinerolo lungo la Strada Provinciale 23 del Sestriere. Le operazioni inizieranno dal cavalcavia dello svincolo San Secondo.

Le lavorazioni sul ponte di San Secondo saranno eseguite in orario notturno e comporteranno la chiusura totale al traffico della Provinciale 23 in entrambi i sensi di marcia tra lo svincolo Sestriere-Val Pellice-Cuneo al Km 36+050 e lo svincolo “Sottopasso Battitore” al Km 39+800. La chiusura notturna sarà in vigore dalle 22 alle 6 nei giorni feriali, dalle 22 di lunedì 21 luglio alle 6 di sabato 26 luglio e dalle 22 di lunedì 28 luglio alle 6 di sabato 2 agosto. La Provinciale 23 sarà normalmente transitabile nelle ore diurne, dalle 6 alle 22.

Le deviazioni saranno segnalate in loco.

Lo comunica la Città Metropolitana di Torino sui social.

