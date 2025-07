Bagnaia settimo nella Sprint Race di Brno

BRNO – Rammarico nella gara Sprint per Francesco Bagnaia, che chiude settimo. La Sprint Race, che ha preso il via alle 15 a Brno (Repubblica Ceca), è stata vinta ancora una volta da Marc Marquez, dopo una gara in gestione. Il pilota spagnolo vince così la sua undicesima Sprint su dodici in questa stagione. Marquez è stato confermato come vincitore dopo una iniziale investigazione per i problemi di pressione e temperature delle gomme. Chiude secondo Acosta, terzo invece Bastianini.

Problemi di pressione gomme

Durante la gara, per Marquez e per Bagnaia – colleghi di scuderia Ducati – ci sono stati problemi di pressione e i due, che si trovavano in prima e seconda posizione, sono stati costretti a far sfilare diverse moto per far salire la pressione minima degli pneumatici. Lo spagnolo, in particolare, ha dovuto cedere per alcuni giri la posizione al connazionale Acosta, su Ktm. Bagnaia dopo aver perso posizioni non è riuscito a recuperare, anche per una comunicazione errata del monitor della moto.

Intoppo al dashboard

«Ero abbastanza comodo alla guida, stavo perdendo un po’ di terreno da Marc ma avevo un buon margine sui piloti che mi stavano inseguendo. Già in griglia di partenza abbiamo avuto un intoppo elettronico al dashboard. Ora il team sta analizzando perchè è apparso quel messaggio che mi segnalava, erroneamente, che c’erano problemi alla gomma anteriore a livello di pressione. Dopodiché ho ceduto una posizione ma sono andato in difficoltà» ha dichiarato il pilota a SkySport,.

