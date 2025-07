A Sestriere si corre tra i giganti dell’atletica: torna il Trail sui Sentieri dei Campioni

SESTRIERE – Domenica 20 luglio, la corsa in montagna incontra la memoria e la passione sportiva con il ritorno del Trail sui Sentieri dei Campioni, seconda edizione del Memorial Michele Pellegrino, appuntato del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cuneo, scomparso in servizio nel giugno 2023.

Organizzata dalla Podistica Valle Infernotto, la gara si sviluppa su un percorso di 20 chilometri con 600 metri di dislivello positivo, in uno scenario suggestivo tra i panorami d’alta quota di Sestriere. La partenza è fissata per le ore 10.00 in piazza Fraiteve, dove è previsto anche l’arrivo.

Il tracciato omaggia le imprese dei grandi campioni dell’atletica: i concorrenti attraverseranno sentieri intitolati a Gelindo Bordin, ai gemelli Dematteis, ad Annarita Sidoti e a Ivano Brugnetti, tutti atleti che si sono allenati proprio su questi percorsi. Dopo la salita verso Monterotta, il percorso tocca i rifugi Grangie Elp e Les Chalmettes, prosegue sul sentiero Bordin, scende al fondovalle in località Borgata, risale lungo il sentiero Dematteis fino alla diga del Chisonetto, quindi percorre il sentiero Brugnetti, la salita del sentiero del Senatore e le vie Sauze e Louset per fare ritorno a piazza Fraiteve.

Le iscrizioni sono disponibili online sul sito e anche in loco il giorno della gara a partire dalle 7.30.

