Ancora temporali, vento e grandine in Piemonte: l’allerta gialla si estende fino a domani

TORINO – Come avevamo già anticipato, questo fine settimana in Piemonte sarà caratterizzato da una fase instabile che si protrarrà anche a inizio settimana.

Le previsioni

Infatti, secondo le previsioni meteo di Arpa Piemonte, il progressivo spostamento della saccatura sulla Normandia nella giornata odierna farà fluire aria fredda, appoggiandosi alle Alpi nella serata odierna. L’ingresso sull’arco alpino genererà instabilità e quindi temporali localmente organizzati e persistenti al confine tra Piemonte e Lombardia nella zona dei laghi Maggiore e di Como, con associate forti raffiche di vento e grandine medio-piccola .

I temporali persisteranno fino a domani mattina, coinvolgendo principalmente il Canton Ticino evolvendo verso est e lasciando la nostra regione. Non sono da escludersi temporali anche sulle Alpi Graie e Pennine e le zone pedemontane adiacenti seppur di intensità minore. Martedì la temporanea rimonta anticiclonica garantirà condizioni di bel tempo, mentre una nuova fase temporalesca sembra affacciarsi mercoledì.

Per questo motivo, Arpa ha emesso una allerta gialla per temporali valida per oggi e fino alla giornata di domani, lunedì 21 luglio.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese