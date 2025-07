Speleologo ferito e intrappolato sotto terra tra le valli Tanaro e Corsaglia

CUNEO – Durante un’escursione speleologica, tra le valli Tanaro e Corsaglia, un uomo è rimasto ferito e intrappolato a causa di una caduta di rocce che ha ostruito il passaggio.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di domenica 20 luglio. Sul posto è intervenuta una prima delegazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), specializzata in interventi in ambienti ipogei. Lo speleologo, le cui condizioni sono sotto monitoraggio, è attualmente assistito da un sanitario del CNSAS abilitato al soccorso in grotta.

Le operazioni di recupero si annunciano particolarmente complesse e lunghe: per raggiungere la vittima e trasportarla in sicurezza all’esterno, sarà infatti necessario disostruire diversi passaggi molto stretti e difficoltosi.

L’intervento potrebbe richiedere molte ore, se non l’intera notte.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

