Hashish nascosto nella fodera del giubbotto: scoperta nel carcere di Alessandria

ALESSANDRIA – Gli agenti della Polizia Penitenziaria del carcere San Michele di Alessandria hanno sequestrato 32 grammi di hashish, nascosti nella fodera del giubbotto di un detenuto di nazionalità albanese. La sostanza stupefacente, ritrovata nella camera di pernottamento, era destinata ad altri detenuti.

La scoperta è stata resa nota dal Sappe, il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal personale in servizio e ha ribadito la necessità di rafforzare gli organici e dotare gli agenti di strumenti tecnologici aggiornati: scanner, kit antidroga portatili e body cam, per permettere controlli sistematici ed efficaci.

Il segretario regionale del Sappe, Vicente Santilli, ha sottolineato l’importanza di non considerare questo caso un’eccezione, ma un’occasione per rafforzare la sicurezza negli istituti penitenziari del Piemonte. Il segretario generale, Donato Capece, ha ricordato che circa il 30% dei detenuti italiani è tossicodipendente e che oltre il 20% degli stranieri reclusi ha problemi legati alla droga, numeri che confermano l’urgenza di strategie di contrasto più efficaci anche dentro le carceri.

