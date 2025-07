Trovato senza vita il giovane escursionista nel vallone dell’Arma

CUNEO — Gioele Fortina, 21 anni, originario di Savigliano, ha perso la vita durante un’escursione solitaria nel vallone dell’Arma, nel territorio comunale di Demonte.

Il giovane era partito nel primo pomeriggio di sabato 19 luglio, per un’uscita in montagna. In serata, non vedendolo rientrare, i familiari hanno lanciato l’allarme.

Le prime ricerche, avviate nella notte, non hanno dato esito, ma alle prime luci dell’alba le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, coadiuvate dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dai Vigili del Fuoco, hanno ripreso le operazioni.

Il corpo senza vita di Gioele è stato individuato alla base di un salto di roccia. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe precipitato mentre attraversava un pendio particolarmente scosceso. Il medico giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese