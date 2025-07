Torino: salvati pappagalli, tartarughe, un cane, un gatto e un drago barbuto

TORINO – In un appartamento nel centro di Torino, i carabinieri del Nucleo CITES, hanno rinvenuto circa quaranta pappagalli, due tartarughe d’acqua, un drago barbuto, un cane e un gatto, tutti detenuti in condizioni estreme di degrado e abbandono.

Gli animali vivevano tra immondizia, insetti, gabbie sporche e piene di escrementi. Alcuni erano rinchiusi in spazi angusti, altri vagavano liberamente tra le stanze, immersi nel sudiciume accumulato negli anni. Nessuno aveva accesso ad acqua o cibo. Le temperature estive, aggravate dall’assenza di ventilazione, rendevano l’ambiente ancor più invivibile. Le finestre erano chiuse, presumibilmente per contenere il cattivo odore e soffocare ogni segnale acustico proveniente dagli animali.

L’intervento, condotto con il supporto dei vigili del fuoco e su mandato della Procura di Torino, è scattato dopo numerose segnalazioni dei condomini, da tempo esasperati da odori nauseabondi, sciami di mosche e timori legati alla salute pubblica. Gli animali, tutti in condizioni critiche, sono stati immediatamente presi in carico dai veterinari dell’Asl cittadina e trasferiti in strutture idonee.

La proprietaria dell’abitazione è ora indagata per maltrattamento di animali.

