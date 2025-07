Collegio Einaudi e Unimpiego Confindustria insieme per indirizzare i giovani sul mercato del lavoro

TORINO – L’obiettivo condiviso della Fondazione Collegio Universitario Renato Einaudi e Unimpiego Confindustria Torino, che hanno unito le forze per avvicinare il mondo universitario e del lavoro, è valorizzazione dei talenti e delle competenze di collegiali di merito per lo sviluppo locale.

Lo scopo comune, a partire da una nuova convenzione, è quello di creare un ponte solido tra il percorso formativo – collegiale e universitario – degli studenti e le opportunità professionali offerte dalle piccole e medie imprese del territorio piemontese.

Tre le risorse strategiche che questa partnership ambisce a realizzare per potenziare il mercato del lavoro locale:

le competenze e i servizi di Unimpiego Confindustria, ente accreditato dalla Regione Piemonte, che da anni favorisce l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio;

le opportunità concrete offerte dal tessuto imprenditoriale piemontese, rappresentato da piccole, medie e grandi imprese alla ricerca di talenti;

il potenziale dei giovani del Collegio Einaudi, studenti e studentesse meritevoli che hanno completato il percorso universitario con successo, arricchito da un’esperienza formativa unica basata sulla vita comunitaria e sullo sviluppo delle competenze trasversali.

La convenzione con Unimpiego Confindustria segna un nuovo traguardo nella strategia del Collegio Einaudi per valorizzare il talento dei propri studenti e studentesse, promuovendo un’occupabilità che crea valore reale per il territorio.

L’obiettivo è favorire l’inserimento lavorativo di giovani accademicamente solidi e con senso civico nel tessuto produttivo locale, contribuendo allo sviluppo della città di Torino: la città che li ha accolti, formati e visti crescere come professionisti e cittadini attivi.

La convenzione tra Collegio Einaudi e Unimpiego Confindustria sarà valida per due anni e prevede attività che si svolgeranno anche all’interno delle residenze del Collegio, trasformando spazi di vita in luoghi di incontro tra giovani talenti e imprese del territorio.

L’esperienza all’interno del Collegio Einaudi offre da sempre numerosi strumenti a favore dei giovani che puntano a costruirsi i presupposti per una carriera di successo: preparazione trasversale, capacità di collaborazione interdisciplinare e competenze relazionali solide per muoversi in ambienti complessi. Quello che si crea negli spazi delle cinque sezioni del Collegio è un ambiente capace di nutrire ambizione, curiosità e visione: elementi fondamentali per accedere con consapevolezza al mondo del lavoro. Senza dimenticare l’esperienza umana, che lascia un segno profondo e tangibile, riflettendosi positivamente nello sviluppo della propria vita e della propria carriera professionale.

A questi elementi si aggiungono inoltre i percorsi di orientamento al lavoro, parte integrante della proposta formativa del Collegio, caratterizzati da: personalizzazione, focalizzazione sulle competenze e allenamento alla scelta. Gli studenti e le studentesse del Collegio Einaudi sono guidati nella costruzione di un percorso coerente con le proprie aspirazioni e supportati nel riconoscere e valorizzare le proprie competenze, anche attraverso laboratori, coaching e incontri con professionisti del tessuto socio-economico locale.

