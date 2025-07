Vittoria Grassi ricorda Samuele Privitera: Ora sogno io per tutti e due

Dopo la tragica morte di Samuele Privitera, la fidanzata Vittoria Grassi originaria di Grugliasco, anche lei ciclista che era impegnata con la Nazionale Italiana agli Europei su pista di Anadia, sulla sua pagina instagram ha pubblicato 12 foto che ricordano il loro rapporto e i loro sogni:

Non ero solita darti ragione e ancora meno ascoltarti, ma so che in questo momento sei lì ad urlarmi “grintaaaa, é il momento di aprire” come hai sempre fatto.

Sei stato la mia felicità, la mia forza, il motivo delle mie più grandi risate e una spalla su cui poter piangere. Mi hai amata nonostante la distanza e anche quando io non sono riuscita a farlo, mi hai insegnato la bellezza del credere nei sogni.

Ora sogno io per tutti e due.

Mano nella mano, sempre più lontano.

Mangia Haribo tra le nuvole amore mio.

ti amo🤍🦥

Viki