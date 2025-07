Rapina un’anziana a Torino: arrestata in Austria dopo mesi di indagini

TORINO -È stata rintracciata e arrestata in Austria, dopo mesi di ricerche internazionali, la donna sospettata di aver narcotizzato e derubato un’anziana nella sua abitazione a Torino. Si tratta di una donna di 32 anni, individuata dalla Polizia di Stato come presunta responsabile di una rapina avvenuta nel gennaio 2024.

Quel giorno, l’anziana vittima era stata sorpresa nella propria casa da una persona che, dopo averla narcotizzata, aveva portato via gioielli in oro e una somma in contanti. L’episodio aveva scosso il quartiere, dando il via a una complessa indagine condotta dalla Squadra Mobile sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torino.

Gli investigatori, attraverso un paziente lavoro di ricostruzione dei movimenti e di analisi degli elementi raccolti, sono riusciti a identificare nella 32enne la presunta autrice della rapina. Il quadro indiziario ha convinto il GIP del Tribunale di Torino a emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le prime ricerche sul territorio italiano, tuttavia, non hanno dato esito: la donna era già fuggita all’estero. A quel punto, su disposizione della Procura, le ricerche sono state estese in ambito internazionale. Il lavoro congiunto della Squadra Mobile e del Servizio Centrale Operativo, insieme al Servizio per la Cooperazione Internazionale e all’Esperto per la Sicurezza in Romania, ha permesso di restringere il cerchio.

La svolta è arrivata in Austria, nella cittadina di Mittersill, dove la donna è stata infine localizzata e arrestata dalle autorità locali.

Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, la presunta responsabile gode della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese