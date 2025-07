L’Università di Torino riconosciuta come prima sede italiana del King Sejong Institute coreana

TORINO – L’Università di Torino, in collaborazione con l’Università aSSIST di Seoul, è stata ufficialmente designata sede del King Sejong Institute, l’ente del governo sudcoreano dedicato alla diffusione della lingua e cultura coreana nel mondo.

Con oltre 256 sedi in 88 Paesi, il King Sejong Institute è uno degli strumenti principali della diplomazia culturale della Corea del Sud. UniTo è attualmente l’unico ateneo italiano ad ospitarne una sede e, nel 2025, è tra le sole tre nuove sedi europee selezionate, su 94 candidature presentate da 43 Paesi.

La cerimonia di designazione si è svolta oggi, 21 luglio, a Seoul, alla presenza della First Lady coreana Kim Hye-kyung. L’Ambasciatrice d’Italia in Corea del Sud, Emilia Gatto, ha ritirato l’attestato a nome dell’Università.

Il Rettore Stefano Geuna ha dichiarato:

“L’apertura del King Sejong Institute rafforza i legami tra Italia e Corea del Sud, e rende UniTo punto di riferimento per attività culturali, linguistiche e per la collaborazione con imprese interessate a investire in formazione internazionale”.

Responsabile del progetto è la prof.ssa Giuseppina De Nicola, docente di lingua e letteratura coreana, affiancata dalla dott.ssa Arum Chea, futura direttrice del nuovo centro.

L’iniziativa rientra in una più ampia strategia di cooperazione con la Corea del Sud. A settembre 2024 UniTo ha firmato un accordo con l’Institute for Basic Science (IBS) per attivare 8 borse di dottorato internazionali, a seguito di una missione a Seoul guidata da Cristina Prandi, oggi Rettrice eletta.

Numerosi anche gli accordi di mobilità con università coreane in ambiti che spaziano dalla filosofia alla fisica, dalle scienze umane alle neuroscienze.

L’Ateneo sarà inoltre presente alla fiera “Sii! Study in Italy Seoul 2025” il 14-15 novembre, promossa dall’Ambasciata italiana per valorizzare il sistema universitario nazionale.

