Si è spento a Torino Salvatore Giglio, storico fotografo della Juventus: suo lo scatto della protesta di Platini

TORINO – Il mondo del calcio dice addio a Salvatore Giglio. Nato a Palermo nel 1947, il fotografo è scomparso a Torino dopo una lunga malattia.

Giglio è stato fotografo ufficiale della Juventus per oltre 25 anni. Si era trasferito a Torino nel 1959 e dal 1976 ai primi anni Duemila i suoi scatti hanno raccontato i bianconeri. Ma anche sette edizioni della Coppa del Mondo e nove degli Europei.

Innumerevoli le riviste che hanno pubblicato le sue fotografie che raccontavano sì i grandi trionfi bianconeri e quelli azzurri; però anche le grandi tragedie, l’Heysel su tutte. Nel suo archivio personale, che negli ultimi anni aveva riordinato con scrupolo e grande cura, oltre due milioni di scatti.

Come ricorda anche la Gazzetta dello Sport, tra gli scatti certamente più iconici che Salvatore Giglio ha prodotto al seguito della Juve c’è la famosa protesta di Platini nella finale di Coppa Intercontinentale contro l’Argentinos Juniors a Tokyo:

“Il numero 10 bianconero è sdraiato per terra su un fianco, si tiene la testa con la mano sinistra e resta fermo immobile per alcuni secondi in polemica con l’arbitro tedesco Roth che gli aveva inspiegabilmente annullato un gol meraviglioso, realizzato dopo aver stoppato il pallone di petto, aver saltato il difensore avversario con un pallonetto e aver calciato al volo.

Dopo la fine del rapporto con la Juventus Giglio, che aveva stabilito rapporti privilegiati con molti protagonisti juventini, tra cui Alessandro Del Piero, era rimasto al seguito dei bianconeri come freelance. Nel 2009 la Uefa l’aveva inserito (unico italiano) nella lista dei 14 fotografi migliori fotografi di calcio del mondo”.

