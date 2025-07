Cereseto: rubano e-bike dal valore di 100.000 euro, i carabinieri le recuperano

CERESETO – È di centomila euro il valore delle venti e-bike che alcuni soggetti, al momento rimasti ignoti, hanno fatto sparire da una ditta del posto specializzata nel noleggio e vendita.

I carabinieri si sono messi immediatamente sulle tracce dei ladri e, in brevissimo tempo, hanno rinvenuto le biciclette elettriche nascoste in due canali di scolo riparati da una fitta vegetazione, non molto distanti dallo stabilimento, dove erano state occultate nell’attesa del recupero, verosimilmente con un mezzo idoneo.

Sono ora in corso le indagini per identificare rapidamente i responsabili. Saranno utili le analisi delle immagini della videosorveglianza.

