Chiusa la carreggiata sud di corso Sebastopoli a Torino

TORINO – Modifiche alla viabilità in città. La carreggiata sud di corso Sebastopoli, da corso Siracusa a via Lima, è chiusa da oggi fino alla fine di agosto, per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di rinnovo della rete di teleriscaldamento da parte di Iren.

Su entrambi i lati del medesimo tratto di corso Sebastopoli sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli.

Da via Lima al civico 253 di corso Sebastopoli sarà istituito un doppio senso alternato per residenti e fruitori di passi carrai.

Modifiche anche nelle linee GTT

Durante l’esecuzione dei lavori le linee 17 – 55 – 62 – 1442 – 1085 del trasporto pubblico verranno deviate. Per le variazioni di percorso è possibile consultare la pagina web di GTT.

