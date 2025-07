Salvata a Novi una bambina di 11 anni dopo un arresto cardiaco

NOVI LIGURE – Salvata dopo un arresto cardiaco. Nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 luglio, una bambina di 11 anni è stata ricoverata all’ospedale San Giacomo di Novi (AL) in condizioni disperate, a causa di un arresto cardiaco avvenuto in casa.

L’intervento pronto e competente del team sanitario ha permesso di rianimare la paziente, ripristinare il circolo spontaneo e stabilizzare le sue condizioni. Successivamente, la bambina è stata trasferita con l’elisoccorso all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, in coordinamento e collaborazione con Azienda Zero – Regione Piemonte.

Le parole dell’Assessore Riboldi

Sulla buona riuscita dell’operazione, l’Assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi ha avuto parole di elogio: «Quanto accaduto a Novi è la fotografia perfetta di cosa è per noi il servizio sanitario pubblico e dove la Regione sta andando: prontezza, competenza e umanità. Il lavoro dei medici e operatori sanitari nel salvare una bambina in arresto cardiaco, così come il modello gestionale messo in atto nella Medicina Interna, rappresentano l’eccellenza della sanità piemontese. Come Regione, siamo determinati a rafforzare e replicare esperienze come queste, che mettono davvero al centro la persona e valorizzano le competenze del territorio».

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese