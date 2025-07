Una ragazzina di 17 anni è scomparsa ad Asti, ricerche in corso

ASTI – È scomparsa da ieri mattina Aurora Ruta, 17 anni, residente a Portacomaro (AT). Il padre, Sandro Ruta, ha diffuso un appello sui social per chiedere a chiunque avesse visto Aurora di mettersi in contatto con lui al numero telefonico 334-8183265. Sandro ci ha confermato che la figlia sarebbe scomparsa ad Asti, dove doveva prendere un treno per raggiungere la sorella a Torino. Da allora, non ha fatto avere più notizie di sé. Il padre ha aggiunto anche che la ragazza indossava una maglietta bianca, pantaloncini neri e scarpe Nike grigie, oltre a due mollette in testa.

Le ricerche sono in corso; Sandro Ruta ha allertato le forze dell’ordine e del caso si stanno occupando i carabinieri.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese