Regione Piemonte: al via i voucher “Vesta” per famiglie con bambini 0–6 anni

PIEMONTE – La Regione Piemonte ha attivato il voucher “Vesta”, una misura di sostegno economico destinata alle famiglie residenti in Piemonte con figli tra zero e sei anni, per contribuire alle spese legate a servizi educativi e per l’infanzia.

L’iniziativa rientra nel programma regionale finanziato con il Fondo Sociale Europeo Plus 2025–2027, che prevede uno stanziamento complessivo di circa 30 milioni di euro per l’erogazione di 10.000 buoni all’anno.

I voucher saranno erogati tramite click day: le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata www.vestapiemonte.it. Il click day è previsto per settembre 2025, mentre il portale è stato attivato nel mese di giugno per la consultazione dei requisiti.

A quanto ammonta il contributo?

L’importo del voucher varia in base all’ISEE del nucleo familiare:

1.200 euro per ISEE fino a 10.000 euro

per ISEE fino a 10.000 euro 1.000 euro per ISEE tra 10.000 e 35.000 euro

per ISEE tra 10.000 e 35.000 euro 800 euro per ISEE tra 35.000 e 40.000 euro

Spese ammissibili

Il contributo è destinato al rimborso delle spese sostenute per:

nidi, micronidi e scuole dell’infanzia

mensa scolastica e servizi di pre/post scuola

centri estivi e invernali, attività educative e ludico-motorie

baby-sitting e corsi specifici rivolti ai bambini

Come presentare domanda

Le richieste devono essere inviate esclusivamente online attraverso www.vestapiemonte.it. Per accedere sarà necessario:

SPID, CIE o CNS

ISEE in corso di validità

codice fiscale del minore

conto corrente bancario o postale

Il voucher sarà erogato a rimborso, quindi è indispensabile conservare le ricevute e i giustificativi di spesa, che dovranno essere caricati sulla piattaforma.

Assistenza e contatti

Per informazioni e supporto è possibile contattare:

il numero verde della Regione Piemonte: 800 333 444 , attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00

, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00 i servizi sociali del proprio Comune di residenza per orientamento e supporto operativo

