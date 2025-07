Luca Pasquaretta è stato condannato in appello per una consulenza fittizia: 1 anno e otto mesi per peculato

TORINO – Un anno e otto mesi in appello per peculato a Luca Pasquaretta, ex portavoce di Chiara Appendino che era già stato assolto in primo grado dalle accuse di estorsione, corruzione e traffico di influenze.

La condanna conferma il primo grado arrivato per una consulenza fittizia da 5 mila euro prestata al Salone del Libro.

Dopo la fine del suo incarico di portavoce dell’allora sindaca M5S di Torino, nell’estate del 2019 Pasquaretta avrebbe esercitato pressioni indebite per ottenere nuove collaborazioni e incarichi.

L’ex sindaca di Torino e oggi parlamentare, Chiara Appendino, non si è costituita parte civile.

L’avvocato difensore Claudio Strata si dice deluso dalla sentenza e aspetta a replicare quando saranno pubblicate le motivazioni.

