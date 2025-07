Arpa Piemonte lancia allerta gialla per temporali dal pomeriggio di oggi fino a domani 24 luglio: fenomeni localmente molto forti associati a grandinate

PIEMONTE – Arpa Piemonte lancia l’ALLERTA GIALLA per rischio idrogeologico per temporali su alcune zone del Piemonte (il nord, il Torinese, l’Astigiano e l’Alessandrino). Previsti condizioni prevalenti di maltempo da oggi pomeriggio fino a domani sera, giovedì 24 luglio, con rovesci e temporali sparsi, più diffusi e intensi sulle pianure. Possibili fenomeni anche localmente forti o molto forti associati a grandinate e raffiche di vento.

LE PREVISIONI METEO

Dal pomeriggio odierno, un minimo depressionario in discesa dalle Isole Britanniche verso la Francia determinerà una fase di maltempo sulla nostra regione, per l’apporto di intensi flussi caldi e umidi, combinati all’ingresso di aria più fresca in quota. Sono pertanto attesi rovesci e temporali fino a domani sera, più intensi sulle pianure dove i fenomeni saranno diffusi con picchi localmente anche forti o molto forti, grandine e raffiche di vento. Venerdì l’instabilità sarà meno marcata, con rovesci e temporali sparsi, deboli o moderati e, da sabato, correnti asciutte riporteranno condizioni stabili e soleggiate. Da oggi l’ingresso di masse d’aria più fresca in quota favorirà un progressivo calo delle temperature massime, più deciso nelle giornate di giovedì e venerdì.

