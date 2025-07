Con il nuovo Bonus Mobilità Turismo Piemonte, la Regione lancia un incentivo smart per i visitatori

TORINO – La Regione Piemonte compie un importante passo verso un turismo più accessibile e rispettoso dell’ambiente con il lancio del “Bonus Mobilità Turismo Piemonte”, presentato nell’ambito dell’evento dedicato all’incentivazione della mobilità turistica sostenibile. L’iniziativa si inserisce nel contesto del programma nazionale “MaaS for Italy” e del progetto sperimentale MaaS Piemonte, coordinato dalla società 5T.

Il bonus, rivolto a turisti e residenti non ancora iscritti alla sperimentazione MaaS, prevede uno sconto del 50% sui servizi di trasporto come treni, autobus, taxi, parcheggi e micromobilità elettrica, fino a un massimo di 30 euro a persona, con un extra di 10 euro per chi completa un questionario di soddisfazione. Il credito è valido per 30 giorni e può essere attivato tramite le “super app” Wetaxi e MooneyGO.

Il bonus sarà integrato nell’offerta turistica locale attraverso il portale Muoversi in Piemonte, dove sarà possibile registrarsi, scegliere la propria destinazione e iniziare a viaggiare risparmiando. Il progetto vede anche il coinvolgimento di Avventura Urbana per la co-progettazione con stakeholder locali, promuovendo sinergie tra operatori del turismo, trasporti ed enti territoriali.

