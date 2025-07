Torino protagonista nello spazio: il nanosatellite 5G di Tyvak lanciato dalla California

TORINO – È torinese il cuore tecnologico del nanosatellite che verrà lanciato oggi nello spazio dalla California, nell’ambito della missione “5G-Lide in-orbit demonstration”. Il satellite è stato progettato e realizzato da Tyvak International, azienda fondata nel 2015 e oggi tra le protagoniste italiane della space economy.

Il progetto si inserisce nel programma Artes dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ed è destinato a testare l’integrazione tra reti 5G e comunicazioni satellitari, in risposta alla crescente richiesta globale di connettività ad alta velocità e a bassa latenza, anche in aree difficilmente raggiungibili dalle infrastrutture terrestri.

Con 70 dipendenti, un’età media under 30 e un fatturato di circa 10 milioni di euro, Tyvak è capofila del consorzio italiano della missione ed è responsabile della progettazione, realizzazione e gestione in orbita del satellite durante la fase operativa. Si tratta del diciottesimo satellite costruito dall’azienda, sempre in collaborazione con istituzioni e partner industriali.

