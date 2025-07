A Piazza Affari brillano Stellantis e Iveco, forti rialzi anche per Renault, Porsche, Mercedes e Volkswagen

TORINO – Giornata di forti rialzi per il comparto automotive, che accelera in Borsa trainato dal nuovo accordo commerciale tra Stati Uniti e Giappone sui dazi. L’intesa, che prevede un alleggerimento delle barriere tariffarie sull’import-export di veicoli e componenti, ha acceso l’entusiasmo dei mercati globali, in particolare in Asia ed Europa.

Il settore nel suo complesso segna un +3,6%, con performance brillanti anche a Piazza Affari, dove spiccano Stellantis, che vola a +6%, e Iveco, in crescita del 5,7%. L’effetto domino si fa sentire anche sulle case automobilistiche europee: Renault guadagna il 3,3%, spinta anche da dati positivi sulle vendite, mentre il lusso su quattro ruote registra ottimi risultati con Porsche (+4,6%), Mercedes (+5,5%) e Volkswagen (+4,9%).

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese