Dall’11 al 23 agosto sospeso il pagamento del parcheggio sulle strisce blu a Torino

TORINO – Fa sapere GTT, Gruppo Torinese Trasporti, che da lunedì 11 a sabato 23 agosto 2025 sarà sospeso il pagamento della sosta nella zone delimitate dalle strisce blu.

Gli abbonamenti acquistati per il mese di luglio potranno essere utilizzati fino al 9 agosto, mentre quelli acquistati per il mese di settembre saranno validi già a partire dal 25 agosto.

Nello stesso periodo resterà a pagamento la sosta nei parcheggi a barriera e in struttura.

Dall’11 al 22 agosto sarà sospesa anche la ZTL Centrale (sono escluse le ZTL “Trasporto Pubblico”, “Pedonale” e “Area Romana”).

Per maggiori informazioni scarica dal sito del Comune di Torino la Deliberazione della Giunta Comunale (atto n. 124 del 11/03/2025).

