Pitbull azzanna una donna ad Alessandria: il cane muore soffocato nel tentativo di bloccarlo

ALESSANDRIA – Una donna di 33 anni è stata aggredita da un pitbull che l’ha azzannata a una gamba e a un braccio, provocandole ferite gravi.

Durante il violento attacco, il proprietario dell’animale ha tentato con forza di trattenerlo, ma nel farlo il cane è rimasto soffocato ed è morto sul posto.

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe cercato di fermare l’aggressione con ogni mezzo, stringendo il collare del cane per separarlo dalla vittima.

I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente e hanno trasportato la donna all’ospedale in codice giallo. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti sulla dinamica dell’episodio e sulle condizioni in cui veniva detenuto il cane.

