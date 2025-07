Italgas diventa il primo distributore di gas in Europa

TORINO – Un 2025 da record per ItalGas: il primo semestre dell’anno chiude in positivo, con ricavi in crescita del 29,2% per un valore complessivo di 1,13 miliardi di Euro.

L’azienda rappresenta ormai uno dei maggiori motori economici della regione. Non solo: ItalGas è il primo operatore europeo nella distribuzione del gas, con 13 milioni di clienti serviti in più di 4 mila comuni.

Buoni anche gli altri numeri: il margine operativo lordo arriva a 857,5 milioni (+27,8%), l’utile operativo sale del 38,9%. Si registra quindi un risultato netto di 316,6 milioni di euro.

