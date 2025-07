Il Motovelodromo Fausto Coppi compie 104 anni: storia, identità e rinascita di un’icona torinese

Il 24 luglio 2024 il Motovelodromo di Torino compie 104 anni. Inaugurato nel 1920, è una delle strutture sportive più storiche d’Italia e un simbolo dell’identità torinese. Intitolato in seguito al campione Fausto Coppi, il Motovelodromo non è stato solo casa per gare ciclistiche e motociclistiche, ma anche palcoscenico di spettacoli culturali, concerti, eventi civili e momenti fondamentali della vita cittadina.

Sorto nel cuore del quartiere San Paolo, l’impianto ha segnato profondamente il Novecento torinese, diventando luogo di aggregazione e di modernità. È qui che sport e società si sono intrecciati, raccontando una Torino che guarda al futuro senza dimenticare le sue radici.

Oggi, a 104 anni dalla sua apertura, il Motovelodromo Fausto Coppi è oggetto di un rinnovato interesse. Progetti di valorizzazione e riuso stanno restituendo alla città questo spazio storico, trasformandolo in un centro polifunzionale che unisce tradizione sportiva, memoria collettiva e innovazione urbana.

Un compleanno importante, che celebra non solo una struttura, ma una pagina viva della storia cittadina. Il Motovelodromo continua a essere un luogo dove passato e futuro si incontrano, nel segno dello sport, della cultura e della partecipazione.

