Riaperta la statale 335 “di Bardonecchia”, dopo l’esondazione di fine giugno

TORINO – É stata riaperta al traffico la strada statale 335 “di Bardonecchia” precedentemente chiusa in prossimità del centro abitato di Bardonecchia per l’evento alluvionale del 30 giugno che ha causato l’esondazione in carreggiata del fiume Dora e del rio Frejus.

Le squadre di intervento e i tecnici Anas erano al lavoro da tre settimane per ripristinare le strade del torinese colpite dall’ondata di maltempo.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese