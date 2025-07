Niente più limite dei 100 ml per i liquidi in aeroporto? Si aspetta il pronunciamento del Ecac anche per Torino Caselle

CASELLE – Si era già parlato di questa evenienza nel 2023, ma a causa di problemi sulla detezione di esplosivi degli scanner CTiX, la Commissione Europea ne aveva bloccato l’utilizzo. Ora però tornano in discussione per alcuni aeroporti italiani tra i quali Torino Caselle (gli altri sono Milano Malpensa e Linate, Roma Fiumicino, Bologna, Bergamo Orio al Serio e Catania Fontanarossa).

Gli Hi-Scan 6040 CTiX sono scanner 3D che funzionano come una TAC per i bagagli e fornendo immagini molto dettagliate possono evitare la lungaggine di tirare fuori le boccette da 100 ml di liquido – che non sarà più limitato a quella quantità – e i dispositivi tecnologici dotati di batterie al litio, come laptop e smartphone.

Si aspetta però il pronunciamento dell’Ecac (European Civil Aviation Conference) che potrà eliminare e snellire alcune procedure di controllo dei bagagli già a partire dal 25 luglio.

