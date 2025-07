L’imprenditore piemontese Giorgetto Giugiaro coinvolto in un incidente in Sardegna: è in ospedale

SARDEGNA – Incidente, intorno all’ora di pranzo di oggi, per Giorgetto Giugiaro, designer e imprenditore di Garessio, in provincia di Cuneo.

Secondo quanto si apprende, l’86enne si trovava alla guida della sua Land Rover Defender quando è uscito fuori strada nei tornanti di Abbiadori, località nel comune di Arzachena, alle porte di Porto Cervo, in Costa Smeralda. Il veicolo si è ribaltato finendo la sua corsa a valle sulla carreggiata sottostante.

Giugiaro è rimasto ferito ed è stato subito soccorso dal personale sanitario del 118; in seguito trasportato in elisoccorso all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. L’imprenditore ha riportato vari traumi, ma non risulta essere in pericolo di vita.

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

