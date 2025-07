Sventato un furto nel magazzino Amazon di Vercelli, avrebbe fruttato tra gli 80 e i 100 mila euro

VERCELLI – L’autista di un tir è stato denunciato per aver tentato un furto da decine di migliaia di euro nel centro logistico Amazon di Vercelli.

A mandare all’aria il suo piano è stato l’intervento della polizia municipale che ha sventato il furto.

I fatti

È partito tutto da alcuni controlli su un carico di merce. Infatti si sono presentato due diversi tir stranieri, tra loro estranei, che però riportavano il medesimo codice di accreditamento per l’accesso.

Secondo quanti si apprende, gli agenti hanno cominciato ad avere alcuni sospetti sul primo dei due mezzi che ha effettuato il check-in. Tramite un approfondimento dei controlli, è emersa l’irregolarità del veicolo e l’ipotesi che fosse stato utilizzato per mettere a segno un furto simulando una consegna regolare.

Come riporta anche Rai News, l’autista è stato denunciato per tentato furto e il camion posto sotto fermo amministrativo per tre mesi. Sequestrate anche sei targhe, di cui due originali romene e quattro contraffatte, insieme a quattro etichette adesive blu riportanti il simbolo dell’Unione Europea e dell’Italia, utilizzate probabilmente per camuffare la targa reale.

Secondo quanto emerso dalle indagini, le modalità con cui è stato organizzato il furto presentano analogie con altri episodi simili avvenuti recentemente in altri magazzini Amazon del Nord Italia. Le indagini proseguono; bisognerà anche stabilire se vi siano collegamenti con organizzazioni criminali attive nel settore dei trasporti e della logistica.

Se messo a segno, il colpo avrebbe fruttato al ladro un cifra considerevole: tra gli 80 e i 100 mila euro.

