Vacanze 2025: budget in calo, voli più cari e famiglie piemontesi in difficoltà

Torino – L’estate 2025 conferma il trend già percepito da inizio anno: la voglia di viaggiare non manca, ma il budget medio dei piemontesi si è ridotto sensibilmente, soprattutto per le famiglie. Il risultato è una frenata delle prenotazioni, nonostante il flusso costante di richieste di preventivo nelle agenzie viaggio. Spese ridotte e rincari: un mix che pesa

Se per alcuni la spesa delle vacanze di primavera ha già assorbito il budget annuale, per altri a pesare è il caro trasporti.

Secondo Ciccarelli, si registra un aumento medio del 15-20% per voli e traghetti, mentre anche i treni hanno subito lievi rincari.

Nel frattempo, le strutture ricettive – che avevano fissato prezzi alti già a inizio anno – iniziano a proporre pacchetti scontati anche per agosto, segnale che molti posti sono ancora disponibili.

Chi riesce a prenotare sceglie, in gran parte, destinazioni estere.

In vetta c’è l’Egitto, premiato per il rapporto qualità/prezzo, seguito da Tunisia e Grecia.

Le mete italiane fanno invece segnare un calo dell’8-10% nelle prenotazioni domestiche.

Controtendenza il dato sul turismo in entrata: il Belpaese registra infatti un +1,5% di presenze straniere rispetto al 2024.

