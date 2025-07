Camilla Calosso e il suo primo record femminile sul Monviso

TORINO – Camilla Calosso, 30 anni, torinese residente a Villar Perosa. In 4 ore, 52 minuti e 4 secondi ha coperto l’intero tragitto di salita e discesa dal Pian del Re (2.020 m) fino ai 3.841 metri della vetta del Monviso, stabilendo così il primo record femminile ufficiale su uno degli itinerari più iconici e impegnativi delle Alpi.

La sfida era nella sua testa da almeno due anni, da quando, dopo numerose ascensioni in chiave alpinistica, aveva affrontato la montagna in stile fast&light, di corsa. Una prova che aveva attirato l’attenzione di esperti del settore come Carlo Degiovanni, storico organizzatore del Monviso Trail, secondo cui il suo tempo era buono, ma migliorabile con allenamento e pianificazione.

Così è stato. L’atleta del Team Marguareis, con 16 anni di esperienza nelle gare vertical e skyrunning, ha preparato tutto nei minimi dettagli, aspettando per mesi le condizioni ideali. E quando finalmente il meteo, la salute e gli incastri personali si sono allineati, Camilla ha colto l’occasione.

Determinante il supporto della Asd Cronometristi Cuneo per ufficializzare la prova, e preziosa la presenza lungo il percorso del compagno Lorenzo Rostagno, trail runner anche lui, e del padre di quest’ultimo, che le ha consegnato il casco alla ferrata delle Sagnette. Calosso ha toccato la vetta in 2h35’58”, per poi affrontare la lunga discesa nonostante qualche problema di stomaco.

Un risultato che entra nella storia della montagna simbolo delle Alpi Cozie, accanto al celebre record maschile di Paolo Bert (3h12’42”, 2011). Ed è stato proprio Bert, figura leggendaria per Camilla, a scriverle un messaggio di incoraggiamento prima della prova.

