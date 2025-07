Quattro morti e un ferito grave per un incidente sulla Torino Milano tra Novara Est e Marcallo Mesero

Quattro persone sono morte e una è rimasta gravemente ferita in un incidente tra due auto sulla Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero.

L’incidente è accaduto dopo le 13.00 di domenica 27 luglio e si è verificato sull’Autostrada Torino – Milano, tra i caselli di Novara est e Marcallo Mesero all’altezza dello svincolo per l’aeroporto di Malpensa.

Il ferito in gravissime condizioni è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Niguarda di Milano.

Il tratto autostradale coinvolto è chiuso per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza.

Aggiornamento delle 14:40: Un settant’enne avrebbe imboccato in contromano il tratto tra Novara Est e Marcallo Mesero scontrandosi frontalmente contro un’auto di quattro persone a bordo. Sia l’anziano conducente che tre persone dell’altra vettura sono morte sul colpo. Gravi le condizioni della quarta persona sull’altra auto, trasportato con l’elicottero d’emergenza in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove ora si trova in condizioni critiche.

