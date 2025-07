Ciclista precipita per cinque metri a Campiglia Soana: recuperato dal Soccorso Alpino

TORINO – Nel pomeriggio di oggi, domenica 27 luglio, nel vallone del Pian dell’Azaria, nel territorio di Campiglia Soana, frazione montana di Valprato Soana, un ciclista di 57 anni è precipitato per circa cinque metri mentre percorreva la strada reale di caccia, un noto itinerario escursionistico nell’area del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

L’uomo, dopo la caduta, è finito nel greto di un torrente, in una zona impervia che ha reso particolarmente complesse le operazioni di recupero. Sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, che ha effettuato manovre alpinistiche per raggiungere e trarre in salvo il ferito.

Stabilizzato sul posto dall’équipe sanitaria del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, il ciclista è stato trasportato in ospedale in codice giallo, con diagnosi di politrauma, ma cosciente al momento del recupero.

