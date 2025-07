In corso le operazioni per salvare due alpinisti bloccati sulla Cresta Signal sul Monte Rosa

ALAGNA VALSESIA – Due alpinisti hanno chiesto aiuto nella serata di ieri, domenica 27 luglio, intorno alle 21 per l’impossibilità di procedere e raggiungere Capanna Margherita a 100 metri di dislivello, sul Monte Rosa. I soccorsi erano però resi difficili dal maltempo in quota.

Un alpinista ha tentato di raggiungerli già in serata alla Cresta Signal nel territorio di Alagna Valsesia, ma ha desistito anche lui per il maltempo. Stamattina le condizioni di nevischio hanno continuato a persistere, rendendo difficile l’avvicinamento dell’elicottero di Azienda Zero alla cresta che quindi ha sbarcato a valle quattro tecnici del Soccorso alpino per raggiungere a piedi i due alpinisti.

Altre squadre partiranno da Capanna Margherita per raggiungerli dall’alto. Sono tutt’ora in corso le operazioni di soccorso.

Foto di www.nikobeta.net

