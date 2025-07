Incendio in una gelateria in via Principi d’Acaja a Torino: danni ingenti

TORINO – Stando alle primissime informazioni, non ci sarebbero persone coinvolte nell’incendio che questa mattina ha interessato una gelateria del capoluogo piemontese.

Si tratta Gelateria dei Principi in via Principi d’Acaja. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco per cercare di spegnere le fiamme, alte le colonne di fumo provenienti dall’interno del locale. Alcuni arredi sono stati portati fuori per evitare ulteriori conseguenze, ma la gelateria ha subito danni ingenti.

A indagare sull’accaduto la polizia.

