Rivoli punta sullo sport di quartiere: in arrivo un playground gratuito a Maiasco

RIVOLI – Un nuovo spazio dedicato allo sport, alla socialità e alla creatività urbana nascerà presto nel quartiere Maiasco di Rivoli. Il Comune ha ottenuto un finanziamento da 200.000 euro attraverso il bando nazionale “Sport Illumina”, promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio e attuato da Sport e Salute S.p.A.

L’intervento – interamente coperto dai fondi statali, senza costi per le casse comunali – prevede la realizzazione di un playground pubblico e gratuito in via Pellice, nel cuore di una zona periferica, ma strategica per la città. Non a caso, Maiasco è destinato a diventare il terminale della futura linea Metropolitana, elemento che accresce il valore di questa iniziativa.

Il nuovo playground sarà uno spazio aperto, accessibile a tutti e privo di recinzioni, fatta eccezione per l’area giochi multifunzione, per ragioni di sicurezza. Il progetto include aree attrezzate per attività sportive libere e giochi urbani, oltre a spazi riservati alla street art e ai murales, per valorizzare l’identità del quartiere e stimolare la creatività dei giovani.

Una delle novità riguarda la manutenzione dell’impianto, spesso punto critico per interventi di questo tipo: per i prossimi sei anni, sarà garantita sia la gestione ordinaria che quella straordinaria da parte dell’ente attuatore, che curerà anche la progettazione e la realizzazione.

«Abbiamo voluto riportare lo sport nei quartieri, rendendolo davvero alla portata di tutti», ha sottolineato il sindaco Alessandro Errigo, spiegando la scelta di candidare proprio Maiasco al bando. «Non solo per la sua posizione, ma per il valore sociale che rappresenta. Sarà un luogo in cui giovani e famiglie potranno vivere lo sport come esperienza di benessere, inclusione e crescita».

Il bando “Sport Illumina” si rivolge in particolare ai contesti urbani con fragilità socio-economiche, sostenendo la creazione di nuovi spazi di aggregazione sportiva e la riqualificazione delle aree pubbliche.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di investimenti a favore dello sport cittadino. Sono infatti in partenza anche altri due interventi finanziati con 100.000 euro di fondi comunali, destinati alla riqualificazione delle piastre sportive dei Giardini Kranji e del Giardino Borsellino. A questi si aggiunge l’installazione di nuove attrezzature calisthenics nel quartiere San Grato.

Un segnale chiaro: a Rivoli lo sport è sempre più gratuito, diffuso e alla portata di tutti, parte integrante della visione urbana e sociale dell’amministrazione.

