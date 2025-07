Torino accoglie la Vuelta a España: partenza il 23 agosto da Venaria Reale

TORINO – Sabato 23 agosto il grande ciclismo internazionale farà tappa a Torino, in occasione della partenza ufficiale della Vuelta a La Vuelta a España parte da Torino: tappa inaugurale da Venaria a Novara, con eventi sportivi e culturali dal 21 al 23 agosto. La corsa a tappe spagnola prenderà il via dal Piemonte con una prima frazione che partirà dalla Reggia di Venaria Reale per poi attraversare Torino, Biella, il Lago Maggiore e concludersi a Novara. Si tratta della prima di quattro tappe italiane, realizzate grazie alla collaborazione tra Regione Piemonte, Città di Torino e gli altri enti locali interessati dal percorso.

La partenza da Venaria è prevista per le 12.30. A Torino i corridori percorreranno strada Altessano, corso Grosseto, corso Potenza, corso Regina Margherita e corso Casale, dove sarà posizionato il km0 ufficiale, di fronte a piazza Carrara. Il punto di inizio simbolico è vicino al Monumento a Fausto Coppi e al Motovelodromo a lui dedicato.

Il programma prevede anche iniziative collaterali in città, a partire da giovedì 21 agosto. In piazzetta Reale si terrà un evento di presentazione delle 22 squadre partecipanti, con momenti di sport e intrattenimento: alle 17 una lezione di spinning, seguita da musica e DJ set. Alle 19.30 avrà inizio la presentazione ufficiale dei team. L’evento, gratuito e aperto al pubblico, vedrà la partecipazione del cantante spagnolo Antonio Orozco ed è trasmesso in 190 paesi.

Sabato 23 agosto, prima della tappa, il Motovelodromo Fausto Coppi ospiterà l’incontro “C’era una Vuelta”, con il giornalista Beppe Conti che racconterà storie e curiosità legate alla corsa. Il pubblico potrà seguire la gara in diretta su maxischermo e, alle 21, assistere allo spettacolo musicale “Cane vecchio sa-und” con i telecronisti Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Tra gli ospiti, anche il ciclista Fabio Felline, vincitore della Maglia Verde alla Vuelta 2016.

Per l’occasione, Torino sarà decorata con elementi scenografici a tema: city dressing in rosso, illuminazione speciale della Mole Antonelliana e dei ponti sul Po nelle serate del 22 e 23 agosto, e una campagna di comunicazione che unisce la promozione della Vuelta con la Fipav Cup Men Elite, torneo di pallavolo in programma a Torino a fine mese.

Infine, sotto i portici di via Po – tra piazza Castello e via Rossini – sarà allestita una mostra fotografica con immagini che raccontano la storia e lo spirito della corsa.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese