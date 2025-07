A San Giusto Canavese un furgone che trasportava due bovini si è ribaltato, i bovini sono scappati

TORINO – A San Giusto Canavese un furgone con a bordo due tori si è ribaltato e i due animali sono scappati nei prati vicino alla strada. É successo lungo la provinciale 40, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 luglio, all’altezza della Mottura.

A dare l’allarme ai cittadini che stanno percorrendo quelle strade è stato anche il Comune di San Giusto Canavese, che ha scritto: “Si avvisa la cittadinanza che in seguito ad un sinistro avvenuto in mattinata lungo via xxv luglio nei pressi di Mottura sono fuggiti due animali che potrebbero creare pericolo alla circolazione ,si invita a moderare la velocità e prestare particolare attenzione nel percorso citato. Inoltre se avvistati segnalare alle Autorità competenti”.

Sono al momento coinvolte le forze dell’ordine nella gestione del traffico e i veterinari dell’Asl to4 per la ricerca dei due bovini.

