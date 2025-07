Rigenerazione Aurora e Barriera, la Città di Torino annuncia che a breve ci sarà il bando per i progetti di racconto del territorio e l’animazione socio-culturale

TORINO – La Città di Torino ha comunicato che a breve pubblicherà l’avviso pubblico del progetto “Bella storia – Racconti del territorio e animazione socio-culturale di prossimità. Si tratta di un progetto triennale mirato a favorire la rigenerazione urbana e sociale in Aurora e Barriera di Milano; nel pratico, il bando metterà a disposizione 200 mila euro (al massimo) per ogni progetto che riguardi due aree: la prima è il benessere psicofisico, cioè servizi di supporto e counseling, la seconda sono i linguaggi narrativi, cioè laboratori, eventi culturali che producano storie.

Le linee guida dell’avviso pubblico di “Bella Storia” sono state approvate questa mattina su proposta di Carlotta Salerno, assessora alle Politiche Giovanili, Rigenerazione urbana e Periferie.

L’avviso pubblico del progetto, finanziato con oltre 3,1 milioni di euro in totale, per il triennio 2025-2027, sarà pubblicato a breve e rivolto principalmente ad associazioni, enti del terzo settore e realtà non profit, con un focus in particolare su quelle formate da giovani under 35 impegnate nella promozione culturale e sociale.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese