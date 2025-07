Ceva, alla guida dell’automobile si schianta contro un muro: lei rimane ferita, morta la madre di 103 anni

CEVA -Una donna di 103 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 353.

Secondo quanto si apprende, l’anziana viaggiava a bordo dell’automobile guidata dalla figlia, ultrasessantenne, che per cause in fase di accertamento si è schiantata contro un muro.

Sul posto il personale sanitario e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Notizia in aggiornamento

