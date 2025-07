Ben 4 conducenti su 21 in stato di ebbrezza: i risultati dei controlli stradali nel weekend alessandrino

ALESSANDRIA – Controlli serrati sulle strade alessandrine nello scorso fine settimana. Gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato accertamenti con specifici dispositivi per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La Questura di Alessandria comunica che nel complesso sono stati controllati 21 veicoli con i rispettivi conducenti e passeggeri, per un totale di 38 persone. 4 conducenti sono risultati in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico tra 0,80 g/l e 1,5 g/l, e sono stati deferiti alla locale Procura della Repubblica. Per loro è scattato il ritiro della patente di guida.

Sempre lo scorso fine settimana, le pattuglie della Sottosezione autostradale di Ovada sono intervenute per i rilievi di uno scontro verificatosi sull’autostrada A26 Genova–Gravellona, dove uno dei conducenti coinvolti è risultato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso ben 4 volte superiore al limite massimo consentito: anche lui è stato deferito alla Procura e gli è stata ritirata la patente di guida.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese