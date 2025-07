Ritiro, amichevoli e…infortuni: il programma dell’estate post-Mondiale per Club della Juventus

TORINO – La brevissima estate post-Mondiale e pre-campionato della Juventus è cominciata il 24 luglio alla Continassa. Nella storico centro di allenamenti di via Druento a Torino i bianconeri si sono ritrovati per la ripresa dei lavori agli ordini di Tudor.

Rimpatriata

L’altroieri, il ct dell’Italia Gattuso ha assistito all’allenamento pomeridiano. La visita del tecnico della Nazionale è stata l’occasione per un ritrovo amarcord: Buffon, capo delegazione azzurro, ha infatti accompagnato Gattuso insieme ai collaboratori Riccio e Bonucci. Ad accoglierli, Giorgio Chiellini, in veste di dirigente della Juventus.

Tre amichevoli in programma

Davanti ai ragazzi di Tudor, un mese esatto di lavori. Il ritiro “casalingo” proseguirà sino a sabato 2 agosto, quando la prima amichevole precampionato potrà dare le prime indicazioni agli addetti ai lavori: l’avversario sarà la Reggiana, formazione di Serie B che ha chiuso al 13° posto lo scorso campionato. Match a porte chiuse, sarà però visibile su DAZN, alle ore 11. Poco dopo, la Juve si sposterà in Germania, a Herzogenaurach, per una seconda fase del ritiro che durerà fino al 10 agosto, quando i bianconeri chiuderanno l’esperienza tedesca con un’amichevole di lusso a Dortmund contro il Borussia. Infine, il 13 agosto l’ultima amichevole in programma, contro la Juve NextGen.

Il recupero di Bremer

Tra le assenze al raduno della scorsa settimana, aveva fatto rumore quella di Douglas Luiz, che da lunedì si è però presentato alla Continassa. Intanto, Tudor aspetta il pieno recupero di diversi infortunati. L’uomo più atteso in questo senso è sicuramente Gleison Bremer: il centrale brasiliano, che si è fermato a ottobre nella sfida di Champions con il Lipsia, punta a essere pronto per le prime giornate di Serie A. Vedremo se sarà già in campo almeno per uno spezzone alla prima giornata, per la sfida già di grande fascino contro l’Atalanta il 24 agosto.

