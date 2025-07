Da Torino al Marocco per il Servizio Civile: Biancamaria e Federico in prima linea contro la migrazione irregolare

TORINO – Da Torino al Marocco per un anno di impegno civile, al fianco di chi affronta le sfide della migrazione. Biancamaria Fasano, 28 anni, e Federico Massaro, 29, sono tra i 26 giovani selezionati da Progettomondo Ets per il Servizio Civile Universale in sei paesi del Sud del mondo: Bolivia, Perù, Honduras, Marocco, Tunisia e Mozambico.

Biancamaria è appena arrivata a Rabat, dove parteciperà a progetti di sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare e di supporto ai migranti di ritorno. Con una formazione in Giurisprudenza e un Master in Cooperazione e Sviluppo, ha già maturato esperienze di volontariato in Romania, Cuba e in Italia, lavorando con persone in situazioni di vulnerabilità.

A pochi chilometri di distanza, a Béni Mellal, è atterrato anche Federico, laureato in Relazioni Internazionali. Il suo anno sarà dedicato alla tutela dei diritti dei migranti, con attività informative e supporto concreto a chi rientra dopo un viaggio spesso drammatico.

Con un passato da volontario per l’Ong Mediterranea Saving Humans, ha lavorato anche in un rifugio per migranti sul confine francese e in un campo profughi palestinese con l’Ong Yafa Cultural Center.

Progettomondo, storica associazione veronese attiva da 60 anni nella cooperazione internazionale, ha formato i giovani volontari all’inizio di luglio, preparando il gruppo a partire nel segno della corresponsabilità e della giustizia globale.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese